Исследование показало, что россияне стали реже менять работу

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Сбер, Работа.ру и HR-платформа «Пульс» провели совместное исследование, которое показало, что люди в современных реалиях стараются реже менять работу.

О результатах исследования пишет «Российская газета».

56% опрошенных работодателей сообщили, что вакансии в их компаниях за последние полгода стали закрываться дольше, 25% не заметили особых изменений, а 19% уверены, что наём новых сотрудников за последние полгода ускорился.

При этом 47% респондентов отметили, что соискатели стали реже искать новую работу. О росте активности заявили 28% респондентов, а 25% убеждены, что активность не изменилась.

«Кандидаты сегодня, действительно, с осторожностью меняют работу. Люди понимают, что лучшее — враг хорошего. И если человека более-менее всё устраивает, то уходить в другую компанию он точно не будет», — прокомментировал генеральный директор Ventra HR Services Юрий Ефросинин.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что сервис по поиску работы HeadHunter составил топ-10 вакансий на удалёнке в Санкт-Петербурге.

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