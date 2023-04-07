Столичные компании представят вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в апреле

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На Всероссийской ярмарке трудоустройства, которая состоится в апреле, представят тысячи вакансий российских компаний при посредничестве столичной службы занятости.
Столичные компании представят вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в апреле
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Партнёры службы занятости — компании из промышленной отрасли, ИТ, сферы услуг, торговли, транспорта и логистики, банковского сектора. Они представят вакансии как для опытных, так и начинающих специалистов, а также для самозанятых.

Участники ярмарки смогут получить консультации карьерных экспертов, пройти профориентацию, посетить тренинги.

Ярмарка пройдёт 14—15 апреля.

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