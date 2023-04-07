АвтоВАЗ выпустит в апреле специальную серию Niva Travel для любителей хоккея

В компании АвтоВАЗ анонсировали выпуск специальной серии модели Niva Travel для любителей хоккея — LADA Niva Travel KHL. Автомобиль появится в продаже в апреле 2023 года.

Новая версия создана на базе максимальной комплектации Luxe и отличается символикой Континентальной хоккейной лиги на стойке и порогах кузова и наличием дополнительных аксессуаров, сообщает «Российская газета».

Среди оснащения внедорожника — подогрев сидений и ветрового стекла, камера заднего вида с омывателем, кондиционер, мультимедийная система, парктроник.

О ценах на авто новой серии пока не сообщается. Однако известно, что исполнение Luxe стоит более 1,2 млн рублей.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.