В Москве провели сложнейшую операцию на сердце новорождённому весом 760 граммов
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Об этом пишет Life.ru со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения.
У младенца, родившегося в перинатальном центре ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова, диагностировали патологию сердечно-сосудистой системы: большой открытый артериальный проток, из-за чего новорождённого невозможно было отключить от аппарата искусственной вентиляции лёгких.
«Операцию провела кардиохирургическая бригада врачей из Морозовской детской городской клинической больницы во главе с главным детским кардиохирургом Москвы Михаилом Абрамяном. Операция по закрытию артериального протока прошла успешно», — говорится в сообщении.
Ребёнок выписан из больницы в стабильном состоянии.
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