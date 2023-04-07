В Москве провели сложнейшую операцию на сердце новорождённому весом 760 граммов

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Московские врачи спасли новорождённого, проведя ему успешную операцию на сердце. Ребёнок появился на свет раньше срока в декабре 2022 года, его масса тела составляла всего 760 г.
В Москве провели сложнейшую операцию на сердце новорождённому весом 760 граммов
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Об этом пишет Life.ru со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения.

У младенца, родившегося в перинатальном центре ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова, диагностировали патологию сердечно-сосудистой системы: большой открытый артериальный проток, из-за чего новорождённого невозможно было отключить от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

«Операцию провела кардиохирургическая бригада врачей из Морозовской детской городской клинической больницы во главе с главным детским кардиохирургом Москвы Михаилом Абрамяном. Операция по закрытию артериального протока прошла успешно», — говорится в сообщении.

Ребёнок выписан из больницы в стабильном состоянии.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.

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