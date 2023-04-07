Юрист Южалин рассказал о нюансах оформления отпуска в мае

Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, в каком месяце с финансовой точки зрения выгоднее всего брать отпуск.

Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня в таком месяце может быть больше, чем оплата отпуска по среднему заработку, объяснил эксперт в интервью «Известиям».

В этом году в мае будет 20 рабочих дней и 160 рабочих часов, при этом зарплата работников, которые получают оклад, не должна быть уменьшена из-за дополнительных выходных, отметил Южалин.

«Используя отпуск в мае, вы, возможно, потеряете немного в деньгах, но эта потеря будет несущественной», — подытожил он.

Ранее ФАН передавало, что VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдёт с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.