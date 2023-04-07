Диетолог Бобровский дал совет руководствоваться правилом четырёх «с» при выборе рыбы

Врач-диетолог, к. м. н. Андрей Бобровский рассказал, какие сорта рыбы стоит регулярно включать в рацион для пользы здоровью.

Жиры в рыбе и морепродуктах препятствуют развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также появлению избыточного веса, объяснил специалист в интервью Радио Sputnik.

Бобровский предлагает при покупке этих продуктов учитывать правило четырёх «с».

«То есть я советую употреблять сардину, салаку, сельдь и скумбрию. Обращайте внимание в магазинах на такую рыбу. Вся рыба на «с» особенно полезна и чаще всего отличается оптимальным сочетанием цены и качества», — заключил Бобровский.

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