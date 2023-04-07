Правительство рассмотрит предложения по упрощению процедуры получения гражданства России
Об этом пишет РИА Новости.
Премьер встретился с депутатами Госдумы, в том числе с Владимиром Плякиным из партии «Новые люди», который предложил рассмотреть вопрос уравнивания в праве получения гражданства этнических русских и граждан Украины, а также напомнил о законопроекте об упрощении процедуры получения гражданства для учёных.
Отмечается, что он также предложил упростить получение ВНЖ и гражданства для бизнесменов и инвесторов.
Мишустин заявил, что предложения будут рассмотрены.
4 апреля МИД России получил обращение российского омбудсмена Татьяны Москальковой с предложением упростить получение российского паспорта за рубежом.
В настоящее время российский МИД прорабатывает этот вопрос в межведомственном формате с органами власти.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров анонсировал рассмотрение 11 апреля в двух чтениях законопроекта о лишении гражданства.