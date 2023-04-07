Правительство рассмотрит предложения по упрощению процедуры получения гражданства России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство рассмотрит предложения депутатов по упрощению процедур получения российского гражданства, в том числе для учёных.

Об этом пишет РИА Новости.

Премьер встретился с депутатами Госдумы, в том числе с Владимиром Плякиным из партии «Новые люди», который предложил рассмотреть вопрос уравнивания в праве получения гражданства этнических русских и граждан Украины, а также напомнил о законопроекте об упрощении процедуры получения гражданства для учёных.

Отмечается, что он также предложил упростить получение ВНЖ и гражданства для бизнесменов и инвесторов.

Мишустин заявил, что предложения будут рассмотрены.

4 апреля МИД России получил обращение российского омбудсмена Татьяны Москальковой с предложением упростить получение российского паспорта за рубежом.

В настоящее время российский МИД прорабатывает этот вопрос в межведомственном формате с органами власти.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров анонсировал рассмотрение 11 апреля в двух чтениях законопроекта о лишении гражданства.

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