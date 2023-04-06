Артемий Лебедев назвал «конкурсом уродов» реакцию либералов на теракт в Петербурге

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Дизайнер Артемий Лебедев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» назвал «конкурсом уродов» реакцию либералов на теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский, а также множество людей пострадали.
Артемий Лебедев назвал «конкурсом уродов» реакцию либералов на теракт в Петербурге
  • РИА Новости

«Больше всего на свете я ненавижу теракты. Особенно когда они происходят в России, особенно когда это происходит в Санкт-Петербурге, особенно когда посреди дня взрывают военкора, подарив ему бюстик, в котором спрятано самодельное взрывное устройство», — сказал он.

По его словам, сами теракты — это ужасно, и они его бесят, но ещё больше его бесит реакция либералов на теракты.

«Есть одна вещь, которая бесит меня ещё больше, чем теракты, — это реакция либералов на этот теракт. Это настолько возмутительная патология, которая просто ни в какие ворота не лезет. Просто случился конкурс уродов, парад дебилов», — отметил он.

Как указал Лебедев, некоторые из них сказали, что «взрывать нехорошо, но так ему (Татарскому. — RT) и надо» и оправдывают произошедшее боевыми действиями. 

«Абсолютно лютейшая дичь, бесчеловечное отношение и вообще непонятно, что у этих людей в голове», — отметил он.

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Девушка подозревается в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

По словам Треповой, статуэтку, которая взорвалась в кафе, она получила в Москве.

Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. В результате теракта был убит Владлен Татарский. Ещё 40 человек пострадали.

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