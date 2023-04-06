На Урале осудили двоих молодых людей, которые избили женщину и её мать

В Екатеринбурге суд приговорил к 3 и 3,5 года колонии двоих молодых людей, которые избили женщину и её мать в феврале 2022 года.

Как сообщает Следственный комитет, суд вынес приговоры в отношении молодых людей 2005 и 2004 годов рождения.

Вечером 11 февраля 2022 года подростки, находясь в автобусе, оскорбляли местную жительницу, а один из них избил её, позднее обвиняемые также напали на эту же женщину и на её мать, которая подоспела на помощь дочери.

«При этом в ответ на призывы женщины прекратить противоправные действия, один из злоумышленников — подросток, 2005 г.р., сломал женщине ногу», — сообщил СК.

Кроме того, оба злоумышленника перед этим также совершали преступления, в том числе один из них избил несовершеннолетнего, а другой похитил у таксиста мобильный телефон с аксессуарами.