На Урале осудили двоих молодых людей, которые избили женщину и её мать

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В Екатеринбурге суд приговорил к 3 и 3,5 года колонии двоих молодых людей, которые избили женщину и её мать в феврале 2022 года.
На Урале осудили двоих молодых людей, которые избили женщину и её мать
  • РИА Новости

Как сообщает Следственный комитет, суд вынес приговоры в отношении молодых людей 2005 и 2004 годов рождения.

Вечером 11 февраля 2022 года подростки, находясь в автобусе, оскорбляли местную жительницу, а один из них избил её, позднее обвиняемые также напали на эту же женщину и на её мать, которая подоспела на помощь дочери.

«При этом в ответ на призывы женщины прекратить противоправные действия, один из злоумышленников — подросток, 2005 г.р., сломал женщине ногу», — сообщил СК.

Кроме того, оба злоумышленника перед этим также совершали преступления, в том числе один из них избил несовершеннолетнего, а другой похитил у таксиста мобильный телефон с аксессуарами.

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