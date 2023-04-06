В «Точках роста» Тверской области повысили квалификацию более 80 педагогов с начала года

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В «Точках роста» в Тверской области повысили квалификацию более 80 педагогических работников с начала 2023 года.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Занятия проходят в очной форме с использованием дистанционных образовательных технологий.

Слушатели узнают о характеристиках и возможностях техники, на практике осваивают педагогические технологии и инструментарий, изучают вопросы интеграции урочной и внеурочной деятельности.

В 2023 году в регионе создадут 66 «Точек роста» в 33 муниципальных образованиях. На данный момент работает уже 210 таких центров.

Ранее НСН сообщала, что количество пользователей Московской электронной школы (МЭШ) приближается к трём миллионам.

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