В «Точках роста» Тверской области повысили квалификацию более 80 педагогов с начала года
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Занятия проходят в очной форме с использованием дистанционных образовательных технологий.
Слушатели узнают о характеристиках и возможностях техники, на практике осваивают педагогические технологии и инструментарий, изучают вопросы интеграции урочной и внеурочной деятельности.
В 2023 году в регионе создадут 66 «Точек роста» в 33 муниципальных образованиях. На данный момент работает уже 210 таких центров.
Ранее НСН сообщала, что количество пользователей Московской электронной школы (МЭШ) приближается к трём миллионам.