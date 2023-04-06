В Москве упростили зачисление первоклассников в школу

В Москве упростили механизм записи детей в первый класс, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Теперь родители или законные представители ребёнка могут самостоятельно загрузить и присоединить копии документов к электронному заявлению на портале mos.ru.

Об этом сообщает НСН.

Таким образом, больше нет необходимости нести документы в школу.

«Перевод подачи заявления о зачислении в школу в электронный формат позволит родителям не только сократить время на получение услуги, которое они могут провести с детьми, но и подать заявление в любое время суток из любой точки России в пару кликов, имея лишь полную учётную запись портала mos.ru», — цитирует Ракову сайт «Москва 24».

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