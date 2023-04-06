В Москве упростили зачисление первоклассников в школу
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Таким образом, больше нет необходимости нести документы в школу.
«Перевод подачи заявления о зачислении в школу в электронный формат позволит родителям не только сократить время на получение услуги, которое они могут провести с детьми, но и подать заявление в любое время суток из любой точки России в пару кликов, имея лишь полную учётную запись портала mos.ru», — цитирует Ракову сайт «Москва 24».
Ранее сообщалось, что в Севастополе прошёл досрочный ЕГЭ по русскому языку.