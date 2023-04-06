Политолог Прокофьева назвала внешнеполитические задачи Всемирного фестиваля молодёжи
- РИА Новости
«Новое время требует новых подходов, и крайне важно не просто сделать из фестиваля красивую картинку и громкий инфоповод, а наполнить его мировоззренческими смыслами, отражающими российские ценности», — сказала она в беседе с газетой «Взгляд».
Как считает эксперт, одной из основных целей фестиваля должно стать продвижение повестки перехода к полицентричному миру.
По словам Прокофьевой, главный акцент будет сделан на приглашении дружественных стран.
«Именно с молодёжью этих государств можно и нужно активно работать и формировать у них образ России как страны возможностей — суверенной, технологичной, обращённой в будущее», — сказала эксперт.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодёжи в феврале – марте 2024 года.