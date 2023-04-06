На востоке Москвы построят семь школ и детсадов

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На востоке Москвы планируют построить несколько новых социальных объектов, заявил мэр Сергей Собянин.
На востоке Москвы построят семь школ и детсадов
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«На востоке Москвы в ближайшие годы построим семь школ и детских садов и один спорткомплекс», — рассказал мэр.

Детский сад появится, например, в Гольянове.

Ещё один детсад примет детей 1 сентября в Косино-Ухтомском районе. В учреждении в районе Соколиная Гора практически завершены отделочные работы.

До конца 2024 года в районах Преображенское, Богородское и Косино-Ухтомский возведут четыре школы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что медицинские организации Московской области получат 39 новых машин неотложной помощи в 2023 году.

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