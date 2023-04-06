На востоке Москвы построят семь школ и детсадов
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
«На востоке Москвы в ближайшие годы построим семь школ и детских садов и один спорткомплекс», — рассказал мэр.
Детский сад появится, например, в Гольянове.
Ещё один детсад примет детей 1 сентября в Косино-Ухтомском районе. В учреждении в районе Соколиная Гора практически завершены отделочные работы.
До конца 2024 года в районах Преображенское, Богородское и Косино-Ухтомский возведут четыре школы.
Ранее телеканал «360» сообщал, что медицинские организации Московской области получат 39 новых машин неотложной помощи в 2023 году.