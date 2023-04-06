Исследование: почти треть россиян проверяют смартфон сразу после пробуждения
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию Motive agency&production.
Также выяснилось, что 56% участников опроса в последний раз за день пользуются смартфоном менее чем за 30 минут до сна.
Ещё 19% делают это за полчаса-час, 8% — за час-два до сна. Как утверждают 10% россиян, они засыпают со смартфоном в руке.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН высказался об идее создания в России платформы электронных сим-карт.