Исследование: почти треть россиян проверяют смартфон сразу после пробуждения

Новое исследование показало, что 31% россиян проверяют смартфон сразу после пробуждения. Столько же респондентов берут гаджет в руки в течение первых 10 минут, ещё 23% — в течение первых 30 минут, около 10% — в первый час после того, как проснутся.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на компанию Motive agency&production.

Также выяснилось, что 56% участников опроса в последний раз за день пользуются смартфоном менее чем за 30 минут до сна.

Ещё 19% делают это за полчаса-час, 8% — за час-два до сна. Как утверждают 10% россиян, они засыпают со смартфоном в руке.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН высказался об идее создания в России платформы электронных сим-карт.