Врач Продеус: из-за приёма воды перед наркозом возможны серьёзные осложнения

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Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус заявил, что из-за приёма пищи или воды перед наркозом возможны серьёзные осложнения. В частности, пациент рискует задохнуться.
Врач Продеус: из-за приёма воды перед наркозом возможны серьёзные осложнения
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«Осложнения из-за приёма пищи или воды во время наркоза возможны. Особенно если проводят интубацию — вставляют трубку в дыхательные пути», — сказал Продеус в беседе с газетой «Известия».

По его словам, из-за этого есть и пить перед операцией не рекомендуется.

Ранее в Минздраве Карелии рассказали, что школьница чуть не погибла во время операции из-за того, что её мать утаила от врачей информацию о нарушении врачебных предписаний.

В феврале, как передавал Nation News, в Шуе Ивановской области госпитализировали 11-месячного мальчика, который опрокинул на себя чашку с кипятком.

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