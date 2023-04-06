Омбудсмен Ярославская: в детдомах Москвы воспитываются 1100 человек

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Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская заявила, что в детских домах столицы воспитываются около 1100 человек, ещё около 18 тыс. сирот находятся в приёмных семьях.
Омбудсмен Ярославская: в детдомах Москвы воспитываются 1100 человек
  • РИА Новости

«Знаете, это радостная статистика... У нас сейчас в сиротских учреждениях, которые называются ЦССВ, находятся где-то 1100 воспитанников, детей-сирот по Москве. В Москве, на минуточку, у нас с вами два миллиона детей, чтобы был понятен вот этот процент. А в семьях детей-сирот воспитывают порядка 18 тыс.», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, год от года число детей в социальных учреждениях сокращается, а число детей, взятых в семьи, растёт.

Как уточнила Ярославская, в госучреждениях чаще остаются воспитанники с тяжёлыми заболеваниями, а также подростки, многие из которых пережили вторичное сиротство.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 760 человек из категории детей-сирот получили квартиры или сертификаты на покупку недвижимости в 2022 году.

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