Автоэксперт Моржаретто прокомментировал идею использовать подержанные запчасти для ремонта по ОСАГО

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Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал идею замглавы Минфина Алексея Моисеева, который предложил использовать подержанные запчасти для ремонта автомобилей по ОСАГО.
Автоэксперт Моржаретто прокомментировал идею использовать подержанные запчасти для ремонта по ОСАГО
  • РИА Новости

«Я к этой инициативе отношусь, с одной стороны, положительно, с другой — достаточно осторожно. Положительно — потому что такая практика существует во всём мире. Есть большой бизнес, причём законный, — восстановление деталей, разборка автомобилей и установка деталей на б/у автомобили», — заявил Моржаретто в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, это важно и нужно, но необходимо соблюдать целый ряд правил, то есть должны быть разработаны стандарты, что можно восстанавливать, что нельзя.

Как считает эксперт, у автовладельца должен быть выбор — установка подержанных запчастей в короткие сроки либо установка более дорогих деталей при условии, что доставка займёт время.

Ранее портал Nation News сообщал, что российский рынок легковых автомобилей с пробегом в январе показал рост на 7%.

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