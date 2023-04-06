Автоэксперт Моржаретто прокомментировал идею использовать подержанные запчасти для ремонта по ОСАГО

Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал идею замглавы Минфина Алексея Моисеева, который предложил использовать подержанные запчасти для ремонта автомобилей по ОСАГО.

«Я к этой инициативе отношусь, с одной стороны, положительно, с другой — достаточно осторожно. Положительно — потому что такая практика существует во всём мире. Есть большой бизнес, причём законный, — восстановление деталей, разборка автомобилей и установка деталей на б/у автомобили», — заявил Моржаретто в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, это важно и нужно, но необходимо соблюдать целый ряд правил, то есть должны быть разработаны стандарты, что можно восстанавливать, что нельзя.

Как считает эксперт, у автовладельца должен быть выбор — установка подержанных запчастей в короткие сроки либо установка более дорогих деталей при условии, что доставка займёт время.

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