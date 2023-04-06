Госдума ввела уголовное наказание за уничтожение, сбор и оборот краснокнижных грибов

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Государстенная Дума приняла закон об уголовной ответственности за уничтожение, незаконный сбор, а также оборот особо ценных растений и грибов, которые занесны в Красную книгу России или охраняются международными договорами России.
Госдума ввела уголовное наказание за уничтожение, сбор и оборот краснокнижных грибов
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, максимальное наказание предусмотрено за незаконное приобретение или продажу краснокнижных растений и грибов с использованием СМИ или интернета, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Виновным будет грозить до 9 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Минприроды разработало проект приказа о правилах организации туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

Например, туристам могут запретить гулять вне специально отведённых для них мест.

Национальные парки и заповедники смогут сами определить требования к путешественникам на использование личной техники, утилизацию мусора.

В январе стало известно, что Головинский лесопарк в Сочи получил статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Также в Московской области создадут ещё одну особо охраняемую природную территорию.

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