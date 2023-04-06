Воробьёв: проблему обманутых дольщиков в Подмосковье планируют решить до конца года

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе всем обманутым дольщикам планируют предоставить жильё до конца года.

«Дольщики есть не только в Московской области, но так получилось, что тот, кто больше строил, наплодил больше всех проблем, к сожалению. Но мы их почти решили. Сегодня осталось порядка 14 тыс. дольщиков», — сообщил губернатор в эфире Радио Sputnik.

Власти держат ситуацию на контроле. Жители постепенно получают новое жильё.

«Очень надеюсь, что к концу этого года закончим навсегда с этой проблемой», — резюмировал Воробьёв.

Ранее URA.RU передавало, что с начала 2023 года в Свердловской области отмечен рост индекса промышленного производства.