В Роскачестве предупредили о мошеннической деятельности под видом списания долгов

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В Центре финансовой экспертизы Роскачества предупредили россиян, что под вывеской компаний, которые предлагают «списать все долги», действуют мошенники.
В Роскачестве предупредили о мошеннической деятельности под видом списания долгов
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

При обзвоне аферисты используют базы должников, а за свои «услуги» берут плату. В ходе разговора они сообщают о якобы существующих «государственных программах» по списанию долгов граждан.

В Роскачестве поясняют: никаких специальных государственных ассоциаций по ликвидации долгов у граждан не существует.

Также мошенники предлагают содействие по реструктуризации долга напрямую с банком или помощь в решении проблемы с коллекторами, что также является обманом.

Единственно законный метод списания долгов — банкротство, напомнили в Роскачестве. Однако для такой процедуры нужны основания, и оно не лишено серьёзных последствий, предупреждают специалисты.

Ранее член комитета по цифровой экономике «Опоры России» Александр Стекольников рассказал «Известиям», как распознать мошенников, ищущих жертв в интернете и мессенджерах.

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