В России объёмы деревянного домостроения выросли на 31% по итогам 2022 года

Короткая ссылка
По данным Росстата, объёмы строительства деревянного жилья в России выросли на 31%, в 2022 году построено 14,2 млн кв. м домов из древесины против 10,8 млн кв. м в 2021-м.
В России объёмы деревянного домостроения выросли на 31% по итогам 2022 года
  • РИА Новости

По сравнению с допандемийным 2019 годом объёмы деревянного строительства в стране увеличились на 61%, сообщает «Российская газета».

Как считают эксперты Ассоциации деревянного домостроения (АДД), реальный объём строительства домов с применением деревянных несущих конструкций ещё выше и составляет 23,2 млн кв. м, или 41% от всего объёма индивидуального строительства.

Наибольший рост деревянного домостроения наблюдался в Краснодаре, однако абсолютными лидерами в данном сегменте рынка остаются Москва и Московская область.

Ранее URA.RU передавало, что с начала 2023 года в Свердловской области отмечен рост индекса промышленного производства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить