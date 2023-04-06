В России объёмы деревянного домостроения выросли на 31% по итогам 2022 года

По данным Росстата, объёмы строительства деревянного жилья в России выросли на 31%, в 2022 году построено 14,2 млн кв. м домов из древесины против 10,8 млн кв. м в 2021-м.

По сравнению с допандемийным 2019 годом объёмы деревянного строительства в стране увеличились на 61%, сообщает «Российская газета».

Как считают эксперты Ассоциации деревянного домостроения (АДД), реальный объём строительства домов с применением деревянных несущих конструкций ещё выше и составляет 23,2 млн кв. м, или 41% от всего объёма индивидуального строительства.

Наибольший рост деревянного домостроения наблюдался в Краснодаре, однако абсолютными лидерами в данном сегменте рынка остаются Москва и Московская область.

Ранее URA.RU передавало, что с начала 2023 года в Свердловской области отмечен рост индекса промышленного производства.