В России объёмы деревянного домостроения выросли на 31% по итогам 2022 года
- РИА Новости
По сравнению с допандемийным 2019 годом объёмы деревянного строительства в стране увеличились на 61%, сообщает «Российская газета».
Как считают эксперты Ассоциации деревянного домостроения (АДД), реальный объём строительства домов с применением деревянных несущих конструкций ещё выше и составляет 23,2 млн кв. м, или 41% от всего объёма индивидуального строительства.
Наибольший рост деревянного домостроения наблюдался в Краснодаре, однако абсолютными лидерами в данном сегменте рынка остаются Москва и Московская область.
Ранее URA.RU передавало, что с начала 2023 года в Свердловской области отмечен рост индекса промышленного производства.