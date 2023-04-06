Шойгу проверил ход выполнения оборонзаказа на нижегородских предприятиях
Как отмечается, предприятие выпускает артиллерийские и аваиационные боеприпасы.
«Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха производства современных средств поражения. Представители руководства предприятий доложили Сергею Шойгу, что за последние несколько месяцев для обеспечения войск боеприпасами в разы увеличен объём выпускаемой продукции всей номенклатуры», — говорится в сообщении.
Шойгу также провёл рабочее совещание с руководством предприятий и профильных органов военного управления.