Шойгу проверил ход выполнения оборонзаказа на нижегородских предприятиях

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения оборонзаказа на нижегородских предприятиях.

Как отмечается, предприятие выпускает артиллерийские и аваиационные боеприпасы.

«Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха производства современных средств поражения. Представители руководства предприятий доложили Сергею Шойгу, что за последние несколько месяцев для обеспечения войск боеприпасами в разы увеличен объём выпускаемой продукции всей номенклатуры», — говорится в сообщении.

Шойгу также провёл рабочее совещание с руководством предприятий и профильных органов военного управления.

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