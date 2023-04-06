В Калининградской области рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы

В Калининградской области 126 инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат выплату ко Дню Победы. Средства им перечислят в апреле вместе с пенсией.

РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное отделение Социального фонда России. Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей. Как уточняется, самому старшему ветерану, проживающему в регионе, исполнилось 107 лет в августе 2022 года. Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Анастасию Никитину с 103-летием.