В Ялте благоустроили площадь Советскую

В Ялте провели работы по благоустройству площади Советской в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». В 2020 году соответствующий проект капремонта победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и получил грантовую поддержку из федерального бюджета.

РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональный проектный офис. Площадь благоустроенной территории превысила 20 тыс. кв. м. В частности, были переложены инженерные коммуникации, построены технические помещения, сцена, установлены лавочки и теневые навесы. Центральным элементом площади стал фонтан. Общая стоимость работ — более 408 млн рублей. Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.