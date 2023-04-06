В Ялте благоустроили площадь Советскую
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональный проектный офис.
Площадь благоустроенной территории превысила 20 тыс. кв. м. В частности, были переложены инженерные коммуникации, построены технические помещения, сцена, установлены лавочки и теневые навесы.
Центральным элементом площади стал фонтан. Общая стоимость работ — более 408 млн рублей.
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