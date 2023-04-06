Житель Удмуртии добровольно сознался в убийстве 25-летней давности

Житель Глазова (Удмуртия) предстанет перед судом за убийство, совершённое 25 лет назад. Как уточняется, в содеянном мужчина признался добровольно.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры републики.

По версии следствия, в марте 1997-го обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения убил своего знакомого во время застолья. Затем ему удалось убедить сотрудников правоохранительных органов в своей непричастности к преступлению, подтвердив алиби.

Однако спустя 25 лет мужчина явился с повинной. Уголовное дело, возбуждённое по факту совершения преступления, направили в Глазовский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Newinform сообщал, что в Свердловской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, которое он совершил, чтобы завладеть дорогим автомобилем.