Житель Удмуртии добровольно сознался в убийстве 25-летней давности

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Житель Глазова (Удмуртия) предстанет перед судом за убийство, совершённое 25 лет назад. Как уточняется, в содеянном мужчина признался добровольно.
Житель Удмуртии добровольно сознался в убийстве 25-летней давности
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры републики.

По версии следствия, в марте 1997-го обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения убил своего знакомого во время застолья. Затем ему удалось убедить сотрудников правоохранительных органов в своей непричастности к преступлению, подтвердив алиби.

Однако спустя 25 лет мужчина явился с повинной. Уголовное дело, возбуждённое по факту совершения преступления, направили в Глазовский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Newinform сообщал, что в Свердловской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, которое он совершил, чтобы завладеть дорогим автомобилем.

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