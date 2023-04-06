В Москве начал работу благотворительный NFT-проект

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В Москве запустили благотворительный NFT-проект «Помогайте со звёздами». Все желающие могут поддержать людей, которым требуется помощь, и получить цифровые объекты, сделанные знаменитостями.
В Москве начал работу благотворительный NFT-проект
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Проект не только поддерживает культуру благотворительности, но и обращает внимание жителей на то, что поддержка благотворительных организаций может быть увлекательной и безопасной», — заявил Евгений Козлов, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

По его словам, все средства перечисляются в проверенные фонды напрямую, а каждый участник получает на память от знаменитости уникальный объект цифрового искусства.

В частности, телеведущая Оксана Фёдорова передала проекту цифровую версию портрета из личной коллекции, а актриса Екатерина Шпица — аудиозаписи, на которых она читает стихи детского поэта Дмитрия Макарова.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщал, что Калининградская область дополнительно получит из Фонда президентских грантов 12 млн рублей на поддержку социально ориентированных НКО.

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