В Москве расширят программу скрининга новорождённых

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В Москве будет расширена программа скрининга новорождённых на выявление наследственных заболеваний, заявил мэр Сергей Собянин.
В Москве расширят программу скрининга новорождённых
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Расширяем программу скрининга новорождённых. С начала её реализации обследования проводились только по пяти заболеваниям, в 2019 году в Москве их количество увеличили до 11», — сказал мэр.

Теперь скрининг будут проводить на выявление 36 наследственных заболеваний.

Исследования организованы в Московском центре неонатального скрининга Морозовской детской городской клинической больницы.

Как уточняется, в 2022 году были обследованы 110 325 новорождённых, специалисты выявили у пациентов 99 различных заболеваний.

Ранее НСН сообщала, что высокотехнологичную медицинскую помощь в стационарах столицы стали оказывать в 50 раз чаще, чем в 2010 году.

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