Врач Сафронова назвала наследственность одним из факторов развития аллергии
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Об этом врач сообщила в интервью Тульской службе новостей.
По её словам, свою роль играет и наследственность: риск развития аллергии у ребёнка составляет 40—50%, если аллергиком является один из родителей, и риск 75% — если оба родителя.
Антигистаминные препараты второго поколения можно принимать при первых признаках непереносимости, в дальнейшем рекомендуется помощь специалистов, заключила Сафронова.
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