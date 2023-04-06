Врач Сафронова назвала наследственность одним из факторов развития аллергии

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Врач-аллерголог Татьяна Сафронова рассказала, что аллергия может проявиться как в детстве, так и во взрослом возрасте, потому что ослабленная иммунная система делает взрослых более восприимчивыми к таким видам проблем.
Врач Сафронова назвала наследственность одним из факторов развития аллергии
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Об этом врач сообщила в интервью Тульской службе новостей.

По её словам, свою роль играет и наследственность: риск развития аллергии у ребёнка составляет 40—50%, если аллергиком является один из родителей, и риск 75% — если оба родителя.

Антигистаминные препараты второго поколения можно принимать при первых признаках непереносимости, в дальнейшем рекомендуется помощь специалистов, заключила Сафронова.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала о состоянии гиповитаминоза, когда в межсезонье в организме не хватает одного или нескольких витаминов.

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