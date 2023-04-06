В России снизились продажи йогуртов, ряженки и простокваши

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Согласно данным NielsenIQ, продажи йогуртов в России снизились более чем на 15% за год. Также сократилась реализация ряженки — на 10,7%, простокваши — на 9,3% и сливок — на 8,8%.
В России снизились продажи йогуртов, ряженки и простокваши
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Продажи ложковой продукции упали на 15,9%, питьевой — на 17,4%, пишут «Известия».

Снижение спроса на сладко- и кисломолочную продукцию подтвердили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). По данным организации, в крупной сетевой рознице объёмы продаж в феврале-марте 2023 года в сравнении с аналогичными месяцами прошлого года сократились от 2 до 6%.

Одной из причин сложившейся ситуации, по словам специалистов, может быть сдержанное потребительское поведение.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.

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