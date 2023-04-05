Хуснуллин: в новых регионах создана независимая от Украины система газоснабжения

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что сотни километров газопроводов восстановлены в новых российских регионах, создана независимая от Украины система газоснабжения. Об этом он сказал на заседании Совета безопасности в режиме видеоконференции.

«Огромную работу сделали наши газовики, они фактически восстановили сотни километров существующих газопроводов, построили необходимый газопровод-перемычку в Мелитополе — 72 км, тем самым создав независимую систему газоснабжения от украинских систем», — отметил он.

Ранее Хуснуллин рассказал, что более 360 школ и детсадов построят и отремонтируют в новых регионах в 2023 году.

19 марта он заявил, что реконструкцию центра Мариуполя планируется закончить к концу года.