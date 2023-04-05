Актриса Ангарская осудила шутку комиков о теракте в Петербурге

Актриса и телеведущая Надежда Ангарская прокомментировала действия комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, обыгравших в шутке теракт в Санкт-Петербурге.

«Шутить о том, как человек погиб, ну, это не по-человечески, что ли. Как можно смеяться и глумиться?» — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, такое априори нельзя показывать на сцене, поскольку это человеческая жизнь и жизнь людей, которые находились рядом.

«Как можно смеяться над их состоянием, над состоянием их семей? Ну это же всё затрагивает сразу. Это огромная площадка для размышления», — считает актриса.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к Бастрыкину с просьбой проверить выступление комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, которые спародировали вручение статуэтки военкору Владлену Татарскому.

Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Петербурга.