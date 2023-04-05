Врач Манило: затяжная аллергия может привести к иммунодефициту

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Аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Манило рассказала, что аллергия вредит иммунитету, поскольку аллергены — это чужеродные белки.
Врач Манило: затяжная аллергия может привести к иммунодефициту
  • Gettyimages.ru
  • © Dusan Ilic

«Когда они попадают в организм, иммунная система активируется и переходит на работу в «усиленном режиме». Если контакт с раздражителем длится слишком долго, со временем силы иммунитета истощаются, а сопротивляемость человека инфекциям падает. Это состояние называется иммунодефицитом», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Она также напомнила, что больше всего от аллергии страдают глаза и нос, поскольку их слизистые напрямую контактируют с аллергенами.

Как отметила Манило, со временем может развиться хронический аллергический ринит, аллергический конъюнктивит и даже астма.

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