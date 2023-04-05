Врач Манило: затяжная аллергия может привести к иммунодефициту
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«Когда они попадают в организм, иммунная система активируется и переходит на работу в «усиленном режиме». Если контакт с раздражителем длится слишком долго, со временем силы иммунитета истощаются, а сопротивляемость человека инфекциям падает. Это состояние называется иммунодефицитом», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
Она также напомнила, что больше всего от аллергии страдают глаза и нос, поскольку их слизистые напрямую контактируют с аллергенами.
Как отметила Манило, со временем может развиться хронический аллергический ринит, аллергический конъюнктивит и даже астма.
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