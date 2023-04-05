СК: организатор массовых нападений выходцев из Средней Азии на молодёжь задержан в Москве

Организатор массовых драк выходцев из Средней Азии, провоцировавших конфликты, задержан в Москве, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

«В результате грамотно спланированных оперативных и следственных мероприятий организатор массовых драк задержан на территории города Москвы. С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Также сообщается о задержании пяти фигурантов 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения, им предъявлено обвинение по четырём эпизодам преступлений.

«Члены организованной группы заранее планировали преступления, вовлекали для участия в них несовершеннолетних, выбирали исключительно общественные места на территории г. Москвы и провоцировали там конфликтные ситуации, после чего, используя своё численное и физическое превосходство, дестабилизируя общественный порядок и общественную безопасность, нападали на граждан и применяли к ним физическое насилие», — рассказали в Следственном комитете.

Отмечается, что фигуранты выражали явное неуважение к обществу и вседозволенность.

В конце марта в Москве трое подростков беспричинно избили телескопическими дубинками бездомного мужчину в переходе метрополитена. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

По данным следствия, инцидент произошёл ночью 27 марта.