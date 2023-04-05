Пассажиры «Мострансавто» совершили 34,4 млн поездок в марте
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Об этом сообщает телеканал «360».
Самым загруженным днём оказалось 17 марта — более 1,3 млн поездок.
Чаще всего пассажиры проводили оплату банковскими картами. Почти половина от всех поездок пришлась на социальные карты, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минтранс.
Ранее сообщалось, что в Москве в 2023 году запустят 29 новых маршрутов электробусов. Их общее число достигнет 108.