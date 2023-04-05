РИА Новости: в Москве возле ТЦ нашли 20 подозрительных предметов, похожих на гранаты

На северо-востоке российской столицы возле торгового центра «Парк Хаус» нашли около 20 подозрительных предметов, похожих на гранаты, в мусорном контейнере.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

На место инцидента ожидается прибытие кинологов.

В марте в Москве возле проходной ТЭЦ на улице Вавилова был найден предмет, похожий на гранату.