Врачи из Оренбургской области удалили девочке-подростку опухоль весом более 3 кг

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Врачи Оренбургского областного онкологического диспансера удалили 14-летней девочке опухоль весом более 3 кг.
Врачи из Оренбургской области удалили девочке-подростку опухоль весом более 3 кг
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Об этом сообщает RIA56.

Как уточняется, в январе у девочки заболел живот. В Центре детской хирургии провели УЗИ и нашли у пациентки опухоль в животе. Впоследствии подростка направили в онкодиспансер.

Заведующий отделением детской онкогематологии, онкологии и химиотерапии Александр Шапочник рассказал, что опухоль имела потенциально злокачественный компонент.

«Опухоль достали без разрывов, нет поражений лимфатических узлов, нет асцита. После операции уровень онкомаркеров снизился почти в пять раз», — отметил он.

Отмечается, что девочку уже выписали из больницы, угрозы её жизни и здоровью нет.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.

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