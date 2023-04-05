Автоэксперт Колодочкин: досрочное отключение АКПП может привести к поломке машины

Автоэксперт Михаил Колодочкин предупредил водителей, что некоторые неверные действия во время управления машиной могут привести к преждевременному износу её деталей.

Выжимание сцепления во время остановок и досрочное отключение АКПП могут привести к механическим поломкам, заявил он в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Есть категория водителей, которые на каждом светофоре переключают селектор в положение паркинга. Они свято верят, что именно так нужно себя вести. А так делать категорически нельзя, поскольку как раз из-за этого изнашивается коробка», — объяснил Колодочкин.

Также неиспользование ручного тормоза при остановке на холме влечёт повышенную нагрузку на некоторые части, что тоже может привести к поломкам, добавил эксперт.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.