Автоэксперт Колодочкин: досрочное отключение АКПП может привести к поломке машины

Короткая ссылка
Автоэксперт Михаил Колодочкин предупредил водителей, что некоторые неверные действия во время управления машиной могут привести к преждевременному износу её деталей.
Автоэксперт Колодочкин: досрочное отключение АКПП может привести к поломке машины
  • РИА Новости

Выжимание сцепления во время остановок и досрочное отключение АКПП могут привести к механическим поломкам, заявил он в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Есть категория водителей, которые на каждом светофоре переключают селектор в положение паркинга. Они свято верят, что именно так нужно себя вести. А так делать категорически нельзя, поскольку как раз из-за этого изнашивается коробка», — объяснил Колодочкин.

Также неиспользование ручного тормоза при остановке на холме влечёт повышенную нагрузку на некоторые части, что тоже может привести к поломкам, добавил эксперт.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить