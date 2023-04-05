Диетолог Соломатина рассказала о пользе льняного масла для пожилых

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что льняное масло считается самым полезным для пожилых людей из-за содержания в нём омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.
Диетолог Соломатина рассказала о пользе льняного масла для пожилых
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Омега-3 улучшает состояние сосудов, её регулярное употребление предотвращает инсульты и инфаркты, сообщила она в разговоре с «Москвой 24».

«Омега-3 полезна для головного мозга, потому что участвует в передаче нервного импульса», — отметила Соломатина.

По её словам, полиненасыщенные жирные кислоты также подавляют выработку гормонов стресса.

Вместе с тем льняное масло снижает уровень воспаления, облегчает течение и симптоматику артрита и любых болезней суставов, заключила диетолог.

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