В Нижегородской области протестировали услугу «Запись в первый класс в один клик»

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Нижегородская область стала первым в России регионом, где протестировали услугу «Запись в первый класс в один клик».
В Нижегородской области протестировали услугу «Запись в первый класс в один клик»
  • РИА Новости

Об этом информирует сайт pravda-nn.ru.

Благодаря проекту онлайн-заявка на зачисление детей в первый класс школы по месту жительства формируется автоматически. Также сервис упрощает поиск учебных заведений и сокращает время подачи заявки.

В Нижегородской области проект курируют Министерство образования и науки и Министерство цифрового развития и связи.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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