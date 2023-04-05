В Нижегородской области протестировали услугу «Запись в первый класс в один клик»

Нижегородская область стала первым в России регионом, где протестировали услугу «Запись в первый класс в один клик».

Об этом информирует сайт pravda-nn.ru.

Благодаря проекту онлайн-заявка на зачисление детей в первый класс школы по месту жительства формируется автоматически. Также сервис упрощает поиск учебных заведений и сокращает время подачи заявки.

В Нижегородской области проект курируют Министерство образования и науки и Министерство цифрового развития и связи.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.