Пасечник: к лету в ЛНР планируют начать сервисное обслуживание двигателей для Ми-8 и Ми-17
- РИА Новости
- © Ирина Алтухова
«Возвращаем к жизни Луганский авиаремонтный завод... Уже к лету планируем наладить выпуск первой продукции — начать сервисное обслуживание двигателей для Ми-8 и Ми-17», — написал он в своём Telegram.
Кроме того, по словам Пасечника, через полтора года предполагается полностью выйти на довоенные показатели.
Уточняется, что предприятие находилось в простое с 2014 года.
В конце февраля глава Минпромторга России Денис Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиаремонтного завода.
Кроме того, по словам министра, будет решён вопрос с задолженностью по зарплате перед сотрудниками предприятия.