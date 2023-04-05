Пасечник: к лету в ЛНР планируют начать сервисное обслуживание двигателей для Ми-8 и Ми-17

Короткая ссылка
К лету в ЛНР планируется начать сервисное обслуживание двигателей для вертолётов Ми-8 и Ми-17, заявил врио главы республики Леонид Пасечник.
Пасечник: к лету в ЛНР планируют начать сервисное обслуживание двигателей для Ми-8 и Ми-17
  • РИА Новости
  • © Ирина Алтухова

«Возвращаем к жизни Луганский авиаремонтный завод... Уже к лету планируем наладить выпуск первой продукции — начать сервисное обслуживание двигателей для Ми-8 и Ми-17», — написал он в своём Telegram.

Кроме того, по словам Пасечника, через полтора года предполагается полностью выйти на довоенные показатели.

Уточняется, что предприятие находилось в простое с 2014 года.

В конце февраля глава Минпромторга России Денис Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиаремонтного завода.

Кроме того, по словам министра, будет решён вопрос с задолженностью по зарплате перед сотрудниками предприятия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить