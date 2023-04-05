Пасечник: к лету в ЛНР планируют начать сервисное обслуживание двигателей для Ми-8 и Ми-17

К лету в ЛНР планируется начать сервисное обслуживание двигателей для вертолётов Ми-8 и Ми-17, заявил врио главы республики Леонид Пасечник.

«Возвращаем к жизни Луганский авиаремонтный завод... Уже к лету планируем наладить выпуск первой продукции — начать сервисное обслуживание двигателей для Ми-8 и Ми-17», — написал он в своём Telegram.

Кроме того, по словам Пасечника, через полтора года предполагается полностью выйти на довоенные показатели.

Уточняется, что предприятие находилось в простое с 2014 года.

В конце февраля глава Минпромторга России Денис Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиаремонтного завода.

Кроме того, по словам министра, будет решён вопрос с задолженностью по зарплате перед сотрудниками предприятия.