В Свердловской области гимнаста-подростка ввели в искусственную кому после падения в цирке
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News.
Инцидент произошёл в цирковой студии «Арена» в городе Заречный. Подросток выполнял номер «Гимнасты на ремнях», когда оборвался страховочный трос. После падения с трёхметровой высоты артист был госпитализирован с ушибом головного мозга и переломом височной кости.
Также стало известно, что момент падения попал на видео, пишут «Известия».
Видеозапись с кадрами произошедшего и фрагмент оборвавшегося троса изъяла полиция. В настоящее время по факту ЧП проводится доследственная проверка.
В сентябре прошлого года гимнастка цирка Филатовых упала с высоты во время выступления в Омске.