В Свердловской области гимнаста-подростка ввели в искусственную кому после падения в цирке

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Сорвавшегося из-под купола цирка 15-летнего гимнаста ввели в искусственную кому в Свердловской области. Мальчик упал на арену во время исполнения акробатического элемента.
В Свердловской области гимнаста-подростка ввели в искусственную кому после падения в цирке
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

Инцидент произошёл в цирковой студии «Арена» в городе Заречный. Подросток выполнял номер «Гимнасты на ремнях», когда оборвался страховочный трос. После падения с трёхметровой высоты артист был госпитализирован с ушибом головного мозга и переломом височной кости.

Также стало известно, что момент падения попал на видео, пишут «Известия».

Видеозапись с кадрами произошедшего и фрагмент оборвавшегося троса изъяла полиция. В настоящее время по факту ЧП проводится доследственная проверка.

В сентябре прошлого года гимнастка цирка Филатовых упала с высоты во время выступления в Омске.

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