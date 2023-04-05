Кардиолог Аскаров посоветовал гипертоникам употреблять не более трёх чашек кофе в день

Врач-кардиолог, терапевт к. м. н. Азизхон Аскаров рассказал, что при повышенном давлении кофе пить можно, но с осторожностью и не натощак.

«В ситуации, когда у человека давление повышается до показателей 140 на 90 мм рт. ст., ему ставят диагноз «артериальная гипертония». В такой ситуации в целом пить кофе можно. Однако не стоит этого делать натощак — лучше добавить напиток к приёму пищи или пить кофе после еды», — сообщил врач сайту «Аргументы и Факты».

В случае если давление у человека очень высокое с показателями до 170—180 мм рт. ст., приём кофе может привести к гипертоническому кризу, предупредил Аскаров.

В целом кофе гипертоникам разрешён, но пить его стоит в разумных количествах — 2-3 раза в день максимум, заключил специалист.

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