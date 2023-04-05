Более четверти петербуржцев ставят работу на первое место в жизни

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Представители портала hh.ru провели исследование среди жителей Санкт-Петербурга и выяснили, какое место в своей жизни те отводят работе.
Более четверти петербуржцев ставят работу на первое место в жизни
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Bieber

Об этом пишет neva.today.

Так, 22% респондентов заявили, что семья для них важнее работы. Ещё 15% сообщили, что в этом отношении они отдают предпочтение личному развитию. А 28% жителей города признались, что работа в их жизни занимает главное место.

Ещё 32% респондентов полагают, что работа может отнимать много времени, но это зависит от её специфики. Лишь 10% петербуржцев считают свою работу идеальной.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в беседе с URA.RU назвал профессии, которые будут особо востребованы в России в ближайшие пять лет.

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