Более четверти петербуржцев ставят работу на первое место в жизни
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Об этом пишет neva.today.
Так, 22% респондентов заявили, что семья для них важнее работы. Ещё 15% сообщили, что в этом отношении они отдают предпочтение личному развитию. А 28% жителей города признались, что работа в их жизни занимает главное место.
Ещё 32% респондентов полагают, что работа может отнимать много времени, но это зависит от её специфики. Лишь 10% петербуржцев считают свою работу идеальной.
Ранее директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в беседе с URA.RU назвал профессии, которые будут особо востребованы в России в ближайшие пять лет.