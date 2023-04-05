Чёрный цвет чехлов для смартфонов стал одним из самых популярных у россиян

В ходе исследования сервисов Anketolog.ru и Motive agency&production выяснилось, какие цвета чехлов для смартфонов предпочитают россияне.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Участники опроса проголосовали за следующие цвета: чёрный (55%), синий и фиолетовый (по 26%), красный (24%), розовый и зелёный (по 19%).

Прозрачные чехлы выбирают 59% респондентов, цветные — 60%. При этом 54% опрошенных любят необычные чехлы, например яркие, с дополнительным декором и надписями.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН высказался об идее создания в России платформы электронных сим-карт.