Чёрный цвет чехлов для смартфонов стал одним из самых популярных у россиян

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В ходе исследования сервисов Anketolog.ru и Motive agency&production выяснилось, какие цвета чехлов для смартфонов предпочитают россияне.
Чёрный цвет чехлов для смартфонов стал одним из самых популярных у россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Ronnatham Thabthed / EyeEm

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Участники опроса проголосовали за следующие цвета: чёрный (55%), синий и фиолетовый (по 26%), красный (24%), розовый и зелёный (по 19%).

Прозрачные чехлы выбирают 59% респондентов, цветные — 60%. При этом 54% опрошенных любят необычные чехлы, например яркие, с дополнительным декором и надписями.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН высказался об идее создания в России платформы электронных сим-карт.

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