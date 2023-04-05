Вирусолог Карганова: клещи распространены на всей территории Подмосковья

Заведующая лабораторией биологии арбовирусов ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова» РАН Галина Карганова рассказала о нюансах распространения клещей в Московской области.

Клещи распространены по всей территории Московской области, сообщила специалист в беседе с РИАМО.

«Жители уже знают наиболее опасные с точки зрения нападения клещей места. Причин изменения пока мы не видим. Изменение активности клещей скорее связано с погодными условиями», — сказала Карганова.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.