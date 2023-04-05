В России спрос на новостройки вырос почти на 5% в начале 2023 года

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По данным «Авито Недвижимость», в России в I квартале спрос на новостройки вырос в среднем на 4,8%, стоимость 1 кв. м на первичном рынке увеличилась на 0,5%, а объём предложения — на 12,5%.
В России спрос на новостройки вырос почти на 5% в начале 2023 года
  • globallookpress.com
  • © Elena Mayorov

Об этом пишут «Известия».

Как отмечается, посетители платформы стали на 19,3% чаще интересоваться объектами со свободной планировкой, на 12% — многокомнатными квартирами, на 6,2% — «двушками», на 4,7% — «однушками», на 3,7% — «трёшками» и на 0,3% — студиями.

Больше всего интерес к новостройкам вырос в Омске (+50,8%), Севастополе (+42,3%) и Казани (+33,8%).

Однако в некоторых городах специалисты заметили обратный тренд. Так, больше всего спрос на такое жильё снизился в Москве (-37%), Тюмени (-7,3%), Красноярске (-4,8%).

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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