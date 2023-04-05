Школьники из Москвы получили 30 наград на Всероссийской олимпиаде по немецкому языку

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Пятеро учащихся московских школ стали победителями Всероссийской олимпиады по немецкому языку, ещё 25 человек стали призёрами.
Школьники из Москвы получили 30 наград на Всероссийской олимпиаде по немецкому языку

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Финал олимпиады проходил с 30 марта по 4 апреля в Самаре. В нём приняли участие свыше 200 школьников более чем из 70 регионов России.

Всего было выбрано 18 победителей, а абсолютной победительницей в состязании стала Варвара Турченко, учащаяся 11-го класса лицея НИУ ВШЭ.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.

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