Нейропсихолог Екушевская назвала дробление дел на части способом преодолеть прокрастинацию
- Gettyimages.ru
- © Aliaksandr Barysenka / EyeEm
Причина прокрастинации кроется в страхе и отсутствии мотивации, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».
Так, для преодоления привычки откладывать дела на потом специалист порекомендовала разбивать существующие задачи на более мелкие, чтобы избавиться от страха перед неизвестным. А постановка простых целей и вознаграждение себя после выполнения сложных задач могут поспособствовать повышению мотивации, добавила она.
Таким образом, «обхитрив» мозг, можно побороть прокрастинацию и научиться выполнять задачи вовремя.
«Большие цели достигаются с помощью маленьких шагов», — резюмировала Екушевская.
Ранее Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.