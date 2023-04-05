Нейропсихолог Екушевская назвала дробление дел на части способом преодолеть прокрастинацию

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Кандидат философских наук, магистр психологии, детский нейропсихолог и руководитель отдела контента Skyeng и Skysmart Анастасия Екушевская дала советы, как перестать откладывать дела на потом.
Нейропсихолог Екушевская назвала дробление дел на части способом преодолеть прокрастинацию
  • Gettyimages.ru
  • © Aliaksandr Barysenka / EyeEm

Причина прокрастинации кроется в страхе и отсутствии мотивации, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Так, для преодоления привычки откладывать дела на потом специалист порекомендовала разбивать существующие задачи на более мелкие, чтобы избавиться от страха перед неизвестным. А постановка простых целей и вознаграждение себя после выполнения сложных задач могут поспособствовать повышению мотивации, добавила она.

Таким образом, «обхитрив» мозг, можно побороть прокрастинацию и научиться выполнять задачи вовремя.

«Большие цели достигаются с помощью маленьких шагов», — резюмировала Екушевская.

Ранее Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.

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