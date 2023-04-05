В России за сутки госпитализировали 1294 человека с коронавирусом
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Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Также за 24 часа в стране выявили 8636 новых случаев заболевания COVID-19.
Выписаны в связи с выздоровлением 11 807 пациентов.
За сутки от последствий коронавируса скончались 36 человек.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.