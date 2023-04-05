В России за сутки госпитализировали 1294 человека с коронавирусом

В России за сутки в больницу попали 1294 человека с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 1513 пациентов с COVID-19.

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Также за 24 часа в стране выявили 8636 новых случаев заболевания COVID-19.

Выписаны в связи с выздоровлением 11 807 пациентов.

За сутки от последствий коронавируса скончались 36 человек.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.