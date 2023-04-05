Исследование: для россиян важно наличие медстраховки при выборе места работы

Сервисы Budu и Зарплата.ру провели исследование и выяснили, что наличие расширенной медицинской страховки является важным для сотрудников российских компаний в возрасте от 24 до 39 лет (44%) и от 18 до 23 лет (40%).

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, 39% опрошенных россиян отметили, что наличие ДМС с максимальным количеством услуг играет важную роль при выборе места работы. Ещё четверть респондентов заявили, что наличие ДМС важно, однако включённые в пакет услуги не имеют значения.

Вместе с тем 58% участников исследования признались, что готовы сменить место работы ради расширенного соцпакета и бонусов от работодателя.

Ранее заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании «Росгосстрах» Ольга Купцова в беседе с газетой «Известия» рассказала об особенностях оформления страховки для выезда за границу.